In un procedimento giudiziario in corso, la procura ha richiesto una condanna a 26 anni di carcere per Chiara, accusata di aver commesso due omicidi premeditati e di aver sepolto neonati vivi. L'accusa sostiene che Chiara sia responsabile di tutti i reati contestati, evidenziando la natura grave delle accuse e la presunta lucidità con cui avrebbe agito. Il processo è ancora in corso.

Secondo l'accusa Chiara deve essere riconosciuta colpevole di tutti i reati contestati: due omicidi premeditati e due episodi di soppressione di cadavere La procura di Parma ha chiesto 26 anni di carcere per Chiara Petrolini, la 22enne accusata di aver ucciso e sepolto in giardino i suoi due. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Processo Petrolini, procura chiede 26 anni di carcere per Chiara: "Due omicidi premeditati, neonati sepolti con lucidità"

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