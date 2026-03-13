Processo Clean 2 parlano i testi della difesa | Pappalardo era un ufficiale su cui fare affidamento

Ieri a Pavia si è tenuta una nuova udienza del processo Clean 2, legato a un’inchiesta sui presunti episodi di corruzione nella provincia. Durante l’udienza, i testi della difesa hanno descritto Pappalardo come un ufficiale di cui si poteva fare affidamento. La discussione ha coinvolto le testimonianze di alcuni testimoni e le arringhe degli avvocati. La vicenda prosegue nel rispetto delle procedure giudiziarie.

Pavia, 13 marzo 2026 – Si è tornati in aula in tribunale a Pavia ieri per il processo seguito all’ inchiesta Clean 2 sui presunti giri di corruzione in provincia. Alla sbarra l’ ex ufficiale dei carabinieri, ora in congedo, Maurizio Pappalardo, già comandante del nucleo informativo del comando provinciale di Pavia, e Daniele Ziri, brigadiere nel Nucleo ispettorato del lavoro. Nella stessa inchiesta sono stati coinvolti in precedenza anche Antonio Scoppetta, carabiniere forestale in forze alla polizia giudiziaria, che ha scelto però di essere giudicato con rito abbreviato ed è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione in primo grado, e l’ imprenditore Carlo Primo Boiocchi che ha chiesto e ottenuto la messa alla prova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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