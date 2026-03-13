Processo al clan Moccia è polemica con gli avvocati | Giudice a Napoli e sostituto procuratore generale in Cassazione

Nel processo al clan Moccia, si è aperta una polemica riguardo alla decisione del giudice Michele Ciambellini, che ha presieduto l'udienza a Napoli, nonostante ricopra anche il ruolo di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione. La questione ha coinvolto gli avvocati, che hanno contestato questa sovrapposizione di incarichi. La vicenda ha suscitato discussioni sulla compatibilità tra i due ruoli.

È polemica sull'applicazione del giudice Michele Ciambellini nel processo napoletano sul presunto clan Moccia malgrado nel contempo ricopra l'incarico di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Una vicenda definita dal segretario della Camera Penale partenopea Maurizio Capozzo "la spia di una ennesima patologia". L'ex presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia, intervenuto sulla vicenda, ricorda che la funzione del sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione non può essere assimilata a quella al pubblico ministero e che si tratta di una soluzione valida per evitare che "un processo che dura da anni debba iniziare da capo". 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati Processo al Nuovo Clan Partenio: ad aprile l’ultimo atto in CassazioneI venti imputati ricorreranno contro le condanne confermate in Appello, con il rischio che diventino definitive per i vertici del clan, tra cui... Nordio contro il procuratore generale di Napoli: “Non gli stringerei la mano”In polemica con Aldo Policastro che definì la riforma il “completamento del piano di Licio Gelli”. Aggiornamenti e notizie su Processo al clan Moccia è polemica con... Processo al clan Moccia, è polemica con gli avvocati: Giudice a Napoli e sostituto procuratore generale in CassazioneÈ polemica sull'applicazione del giudice Michele Ciambellini nel processo napoletano sul presunto clan Moccia malgrado nel contempo ricopra l'incarico di sostituto procuratore generale presso la Corte ... napolitoday.it Testimoni vomitati dalle difese. Le incredibili parole del giudice del processo al clan MocciaLe liste dei testimoni che avete vomitato in questo processo. E’ l’incredibile frase rivolta lo scorso 10 novembre dal giudice Raffaele Donnarumma ai difensori dei 43 imputati al centro del maxi ... ilfoglio.it