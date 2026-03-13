Primarie del centrosinistra l' invito di Porcino | Domenica partecipiamo in tanti

Domenica a Reggio Calabria si terranno le primarie del centrosinistra per scegliere il candidato sindaco della coalizione. I cittadini sono invitati a partecipare e votare per esprimere la loro preferenza. L’evento coinvolge gli elettori locali che, secondo l’invito, sono chiamati a partecipare in tanti per contribuire alla scelta.

"Domenica i cittadini di Reggio Calabria saranno chiamati a partecipare alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco della coalizione. A sottolinearlo è Maria Pia Porcino, presidente del Comitato di garanzia delle primarie ed ex assessora dell'amministrazione Falcomatà. "Invitiamo il popolo del centrosinistra e tutti i cittadini reggini a partecipare a questo importante momento di democrazia. Le primarie rappresentano uno strumento prezioso di partecipazione attiva e consentono ai cittadini di scegliere il candidato sindaco e di contribuire, con il proprio voto e con le proprie idee, alla costruzione del programma della coalizione".