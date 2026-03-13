Prima la sirena poi il boato | aereo militare sconosciuto intercettato in Italia

Nella notte, poco dopo la mezzanotte, una sirena ha iniziato a suonare a Istrana, attirando l’attenzione dei residenti. Poco dopo, un boato ha attraversato l’aria, mentre un aereo militare sconosciuto veniva intercettato nei cieli italiani. L’evento ha causato sorpresa tra la popolazione locale e le forze di sicurezza presenti nella zona.

Il silenzio della notte è stato rotto all'improvviso da un suono acuto e prolungato. Poco dopo la mezzanotte, a Istrana, la sirena della base militare ha iniziato a risuonare nel buio, svegliando molti residenti. Un allarme inatteso che ha interrotto la quiete delle case e che, in pochi istanti, ha fatto capire che qualcosa stava accadendo all'interno dell'aeroporto militare. Dopo pochi secondi sono arrivati i boati. Due colpi secchi, potenti, uno dietro l'altro. Il rumore è stato così forte da far sussultare chi stava dormendo e da spingere molte persone ad affacciarsi alle finestre per capire l'origine di quel fragore improvviso. Due caccia Eurofighter del 51° Stormo hanno lasciato la pista con un decollo rapidissimo, lanciandosi nella notte.

