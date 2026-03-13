Prima i figli di medici avvocati e architetti nel nuovo studentato di Milano Così i posti sono già prenotati dopo le Olimpiadi | i prezzi delle camere

Nel nuovo studentato di Milano, i primi ad occupare le camere sono figli di medici, avvocati e architetti, con i posti già prenotati dopo le Olimpiadi. La struttura, che sorgerà nell’ex scalo di Porta Romana, ha suscitato discussioni sulla distribuzione delle sistemazioni. I prezzi delle camere sono stati pubblicati e hanno attirato l’attenzione di molti interessati. La questione continua a essere al centro di dibattiti pubblici.

Continua a far discutere il futuro del nuovo studentato che sorgerà nell’ex scalo di Porta Romana, a Milano. La struttura, che proprio in queste settimane ha ospitato atleti olimpici e paralimpici, è destinata a diventare il più grande studentato convenzionato d’Italia. Quando ne fu annunciata la costruzione, la promessa era chiara: sfruttare il volano delle Olimpiadi invernali per garantire posti letto a prezzi accessibili per i tantissimi studenti che ogni anno scelgono di studiare a Milano. Eppure, le cose sembrano aver preso una piega diversa. Non solo perché i posti letto a tariffa agevolata saranno solo 450 su un totale di 1.700. Ma anche perché, come rivela Avvenire, più di un posto letto su cinque è stato riservato ai figli di medici, dentisti, avvocati, architetti, ingegneri e consulenti del lavoro. 🔗 Leggi su Open.online

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