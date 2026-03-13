Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi il prezzo del gas all’ingrosso, secondo il mercato PSV, si attesta a 0,480 euro per metro cubo standard. La quotazione è aggiornata al 13 marzo 2026 e rappresenta il valore corrente del gas nel mercato all’ingrosso. Questo dato fornisce un’indicazione precisa sulla quotazione giornaliera del gas.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 13 Marzo 2026, è pari a 0,480 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 50,94 euroMWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione (1 MWh? 10,7 Smc). Negli ultimi giorni il prezzo del gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV) ha mostrato una tendenza al rialzo dopo una fase di relativa stabilità. Dopo aver toccato un minimo di circa 0,308 €Smc il 27 Febbraio 2026, il prezzo ha registrato un incremento significativo, raggiungendo i livelli attuali. In particolare, negli ultimi tre giorni si è osservato un aumento costante, passando da 0,448 €Smc l’11 Marzo a 0,480 €Smc il 13 Marzo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

