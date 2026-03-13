Prezzo gas al metro cubo oggi

Oggi il prezzo del gas al metro cubo viene aggiornato quotidianamente e rappresenta un dato importante per chi monitora i costi energetici. Questa cifra, pubblicata ogni giorno, permette di conoscere l’andamento del mercato e di valutare eventuali variazioni nei consumi domestici o industriali. La cifra odierna fornisce un riferimento diretto e immediato per chi ha bisogno di gestire la propria spesa energetica.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un'informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto costa il gas oggi significa poter stimare con maggiore precisione l'importo della prossima bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o strategie di risparmio. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 13 Marzo 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (ottobre 2025, ultimo dato disponibile). A questo valore si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica.