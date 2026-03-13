Prevenzione oncologica | la cucina italiana come scudo

La Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica prenderà il via il 21 marzo 2026 a Biella, con una serie di eventi dedicati alla promozione della salute attraverso la cucina italiana. Durante la settimana, saranno organizzate iniziative che collegano l’importanza di una corretta alimentazione e la prevenzione dei tumori, coinvolgendo professionisti del settore e il pubblico. La manifestazione mira a sensibilizzare sull’impatto della dieta sulla salute.

La Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica si aprirà il 21 marzo 2026 a Biella, con eventi che collegano salute pubblica e tradizione culinaria. L’iniziativa promossa dalla LILT punta a modificare i fattori di rischio modificabili attraverso l’educazione alimentare e lo stile di vita. Questa campagna territoriale trasforma la prevenzione in un patrimonio culturale, sfruttando il riconoscimento UNESCO della cucina italiana ottenuto nel dicembre precedente. Il non è solo medico ma sociale, legando la lotta ai tumori alla riscoperta dei gesti quotidiani sani. Dalla Cucina come Patrimonio alla Salute Pubblica. Il legame tra alimentazione e prevenzione oncologica assume una dimensione storica dopo il riconoscimento dell’UNESCO del 10 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prevenzione oncologica: la cucina italiana come scudo Articoli correlati Cucina italiana al SanBrite: Ludovica Rubbini celebra la città nella cucina del locale**Ludovica Rubbini, la bolognese che porta la città al SanBrite di Cortina**: Nel cuore della montagna, a due passi dal rifugio del Re di Spagna, il... Prevenzione oncologica, la sanità entra in questura con Airc e LiltLa lotta contro il cancro esce dalle corsie dell’ospedale per incontrare i cittadini nei loro luoghi di lavoro. Approfondimenti e contenuti su Prevenzione oncologica Discussioni sull' argomento Tumori e dieta: l’errore che può compromettere tutte le cure; A cena in salute, torna ad Aviano la serata che unisce formazione, prevenzione e solidarietà, 18 marzo 2026. Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica 2026Dal 21 al 29 marzo 2026 torna la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO) promossa dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, iniziativa istituita con decreto della ... laprovinciadibiella.it La dieta mediterranea come prevenzione oncologicaIl convegno al Salone dell’Agroalimentare dà il via alla tre giorni. Gli esperti: Oltre a mangiare in modo sano è necessario l’esercizio fisico ... ilsecoloxix.it Ogni giorno è buono per lo screening del colon-retto. Fare prevenzione oncologica è gratuito e semplice: 1 ritira il kit in una delle farmacie aderenti al programma 2 raccogli il campione di feci a casa 3 riconsegna il campione nella stessa farmacia - facebook.com facebook #Terni, settimana nazionale #prevenzione #oncologica: #Lilt in campo con un #convegno x.com