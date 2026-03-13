Premio Mondello | luce e stile celebrano l’anima siciliana

La quarta edizione del Premio Internazionale Mondello si è svolta con la consegna di riconoscimenti a due protagonisti siciliani. Filippo Lo Iacono, pittore specializzato in arte figurativa, e Rosy Carta, stilista nel settore moda, sono stati premiati per aver rappresentato l’anima e lo stile dell’isola in ambiti diversi. La cerimonia ha celebrato le figure che esprimono la cultura siciliana attraverso le loro creazioni.

La quarta edizione del Premio Internazionale Mondello ha conferito riconoscimenti a Filippo Lo Iacono e Rosy Carta, due figure che incarnano l’eccellenza siciliana attraverso la pittura figurativa e la moda. L’evento si è svolto nel contesto di una celebrazione della cultura locale, dove la luce mediterranea diventa strumento espressivo per indagare l’anima dell’isola. Mentre il maestro pittore viene paragonato ai filosofi greci nella ricerca dei principi primi dell’esistenza, la modella emergente dimostra come lo stile personale possa diventare un veicolo di comunicazione visiva. La cerimonia non è solo un rito di premiazione, ma un atto di riscoperta delle radici profonde che legano arte, società e territorio in un dialogo contemporaneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Premio Mondello: luce e stile celebrano l’anima siciliana Articoli correlati Leggi anche: Sono tanti gli eventi che celebrano l’ottantesimo compleanno del premio letterario italiano più prestigioso. E per l’occasione, la serata finale del Premio Strega cambia location Leggi anche: Premio internazionale Mondello, riconoscimenti a Filippo Lo Iacono e Rosy Carta Una raccolta di contenuti su Premio Mondello Argomenti discussi: Premio internazionale Mondello, riconoscimenti a Filippo Lo Iacono e Rosy Carta. Premio Mondello, vincono Ciabatti, Mallamo e San PietroSono stati proclamati i vincitori della cinquantunesima edizione del Premio letterario internazionale Mondello: sono Teresa Ciabatti con Donnaregina (Mondadori), Anna Mallamo con Col buio me la vedo ... ansa.it Premio Mondello, la narrativa da Napoli alla Calabria: chi sono i finalistiTre opere si sono distinte nella categoria Opera italiana, ciascuna con la propria identità narrativa distintiva. Teresa Ciabatti conquista il riconoscimento con Donnaregina, (Mondadori), un’opera ... iodonna.it