Premio Bragg | il docente modenese rivoluziona i materiali

L’Unione Internazionale di Cristallografia ha assegnato il Premio W.H. e W.L. Bragg a un docente dell’Università di Modena e Reggio Emilia. La premiazione riguarda i suoi studi sui materiali cristallini molecolari. La decisione è stata comunicata recentemente e il riconoscimento premia il suo lavoro innovativo in questo settore.

L’Unione Internazionale di Cristallografia ha conferito il prestigioso Premio W.H. e W.L. Bragg al docente Luca Catalano dell’Università di Modena e Reggio Emilia, riconoscendo i suoi studi pionieristici sui materiali cristallini molecolari. Il riconoscimento, che premia ricercatori entro dieci anni dal dottorato, sarà consegnato durante il congresso internazionale previsto a Calgary nell’estate del 2026, dove lo stesso studioso terrà una lezione magistrale. Questo evento non è solo un onore personale ma segna un momento cruciale per la ricerca scientifica modenese, evidenziando come l’Emilia-Romagna mantenga un ruolo di eccellenza nella progettazione di materiali intelligenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Premio Bragg: il docente modenese rivoluziona i materiali Articoli correlati Prascorsano, in Piemonte, rivoluziona la scuola primaria: nel 2026 parte il modello “Senza Zaino” con aule laboratorio e materiali condivisiDal 2026 la primaria di Prascorsano adotterà il modello “Senza Zaino”, sostituendo le cartelle personali con materiali condivisi e ambienti... Femminicidio: stop ai permessi premio, la legge che rivoluzionaImma Rizzo, madre di Noemi Durini, deposita una proposta di legge per vietare i permessi premio ai condannati per femminicidio Imma Rizzo, madre di... Una raccolta di contenuti su Premio Bragg Argomenti discussi: Unimore, al professor Luca Catalano il premio dell'Unione Internazionale di Cristallografia; Luca Catalano di Unimore premiato per i suoi studi sulla cristallografia.