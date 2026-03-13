Premiata la ’Dino Paoli’ È una ’Impresa vincente’

La storica azienda reggiana Dino Paoli, specializzata nella produzione di avvitatori, è stata riconosciuta come una delle imprese vincenti. La premiazione si è svolta di recente, sottolineando il suo ruolo di leader nel settore a livello globale. La compagnia, con una lunga tradizione, si distingue per la capacità di innovare e mantenersi competitiva sul mercato internazionale.

La storica azienda reggiana Dino Paoli, leader mondiale nel settore degli avvitatori per il motorsport, è stata premiata tra migliori realtà imprenditoriali dell' Emilia Romagna nell'ambito della VI Edizione di ' Imprese Vincenti ', l'iniziativa promossa dal Gruppo Intesa Sanpaolo, per la valorizzazione delle Pmi che rappresentano eccellenze imprenditoriali del Made in Italy. Il riconoscimento è stato assegnato alla Dino Paoli durante la tappa di Bologna del tour nazionale, svoltasi alla Fondazione Golinelli, che ha premiato le 10 aziende dell'area emiliano-romagnola. Grande soddisfazione da parte di Francesca Paoli, ceo della Dino Paoli: "L'inclusione in questo ristretto club di aziende ci onora.