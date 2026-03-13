Il 13 marzo 2026, una preghiera del mattino invita a chiedere aiuto a Gesù per rimanere vicino a Lui durante la giornata. La richiesta si concentra sulla ricerca di protezione e serenità, sottolineando come nel cuore di Gesù ogni preoccupazione possa trovare sollievo. La preghiera si rivolge a chi desidera affrontare le sfide quotidiane affidandosi alla presenza divina.

Nel Cuore di Gesù ogni affanno trova riposo. Affidati a questa con preghiera del mattino di questo venerdì per sentire la Sua protezione costante e ritrovare la pace del cuore. Uniamoci in preghiera. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta in noi la fede, la speranza, la carità. Chiediamo a Gesù di essere accompagnati in questo nuovo giorno dal suo Sacro Cuore. Signore, io non ho seguito la via dei giusti e dei patriarchi, perché non ho osservato quanto piace a Te. Non sono riuscito a distinguere il volto del Figlio dell’uomo nel carcerato a cui nessuno fa visita, non ho considerato i più piccoli degli uomini come il vero tesoro della Chiesa. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 13 Marzo 2026: “Aiutami a restare con Te”

Articoli correlati

Leggi anche: Preghiera del mattino, 13 Febbraio 2026: “Aiutami a collaborare con Te”

Preghiera del mattino del 10 Febbraio 2026: “Aiutami ad essere come Te”Il martedì onoriamo i nostri Angeli Custodi: iniziamo con la preghiera del mattino affidando ogni nostro passo alla loro guida e protezione costante.

Una raccolta di contenuti su Preghiera del mattino 13 Marzo 2026...

Temi più discussi: Cei proclama per il 13 marzo una giornata di preghiera e digiuno per fermare la violenza; Giornata di preghiera e digiuno per la pace; Medio Oriente: in una lettera ai Patriarchi la vicinanza della Chiesa in Italia. Il 13 marzo Giornata di preghiera e digiuno; Imbersago: al Santuario il 13 giorno di preghiera e digiuno.

Preghiera del mattino, 11 Marzo 2026: Concedici la tua forzaInizia il mercoledì con la preghiera del mattino a San Giuseppe. Chiedi oggi la sua protezione e la grazia per un cuore nuovo e fedele. lalucedimaria.it

Preghiera per la pace: Asti, il 13 marzo rosario e iniziative di digiunoÈ in programma per venerdì 13 marzo anche nella diocesi di Asti la Giornata di preghiera e digiuno per la pace promossa dalla Cei in comunione con l’appello di Papa Leone XIV a fermare la spirale del ... agensir.it

Dalla Santa Casa di Loreto, recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario. Clicca sul link Youtube per aprire la diretta: https://www.youtube.com/watchv=gW-upYJcuSE - facebook.com facebook