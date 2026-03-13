Prefetta impone scadenza | sbloccare le circoscrizioni entro

La prefetta Clara Vaccaro ha scritto al presidente del Consiglio comunale, Enzo Marra, chiedendo di convocare al più presto l’assemblea cittadina. L’obiettivo è approvare il regolamento sulle Circoscrizioni entro il 9 aprile. La richiesta è stata inviata con urgenza, evidenziando la necessità di rispettare questa scadenza.

La prefetta Clara Vaccaro ha inviato una comunicazione formale al presidente del Consiglio comunale, Enzo Marra, per richiedere la convocazione urgente dell'assemblea cittadina e l'approvazione del regolamento sulle Circoscrizioni entro il 9 aprile. Questo intervento istituzionale si inserisce in un clima di forte tensione politica, dove il ritardo nell'approvazione viene interpretato da Massimo Ripepi come una strategia di potere legata alle prossime scadenze elettorali. Il consigliere di Alternativa Popolare accusa la maggioranza di voler inserire nel testo normativo un meccanismo elettorale definito listone della vergogna, mirato a riequilibrare gli equilibri politici a proprio vantaggio.