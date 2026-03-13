preferirei di no le toghe rosse contro la riforma della giustizia

Le toghe rosse hanno espresso il loro dissenso rispetto alla riforma della giustizia, preferendo non partecipare a determinati provvedimenti. La loro posizione è stata manifestata in occasione di un evento al nuovo cinema Aquila, situato nel quartiere Pigneto, dove hanno commentato pubblicamente le modifiche proposte. La loro opposizione si è tradotta in dichiarazioni chiare, senza commentare le motivazioni alla base della loro scelta.

Eccole, dunque, le famose toghe rosse. Al nuovo cinema Aquila, al Pigneto, in un invivibile pomeriggio romano di pioggia, Magistratura democratica ha aperto il suo venticinquesimo congresso con una maratona oratoria. Ovvio – inevitabile – il tema: il referendum costituzionale. Ripreso da Melville il titolo dell’iniziativa: «Preferirei di no», come diceva Bartleby lo scrivano. Il perché lo dice la presidente Silvia Albano, circondata dai cronisti all’arrivo: «Il cuore della riforma è l’indebolimento dei presidi di autonomia e indipendenza della magistratura». Da Nordio a Bartolozzi, da Meloni a Mantovano: ormai lo dicono senza problemi.... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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