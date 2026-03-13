A Predappio, un giovane di 20 anni, Luca Ulivi, studente di Scienze Internazionali e Diplomatiche, è stato scelto come nuovo assessore allo sport dalla giunta comunale. La nomina è stata annunciata nelle ultime ore e Ulivi entrerà a far parte della squadra di governo locale. La sua nomina ha attirato l’attenzione dell’amministrazione comunale e della comunità locale.

Luca Ulivi, ventenne studente di Scienze Internazionali e Diplomatiche, è stato nominato nuovo assessore allo sport della giunta di Predappio. La decisione del sindaco Roberto Canali sostituisce il dimissionario Lorenzo Lotti, mantenendo la continuità amministrativa con una ridistribuzione delle deleghe che include anche protezione civile e comunicazione. La scelta cade su un profilo giovane, già eletto consigliere comunale a diciotto anni nelle elezioni del 2024 con la lista ‘Uniti per Predappio’. Ulivi porta con sé un curriculum attivo nel volontariato e nella vita locale, avendo partecipato alla realizzazione dell’Octoberfest a San Savino e sostenuto eventi come la sfida Viale e Pescaccia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Predappio: il 20enne Ulivi guida sport e giovani

Articoli correlati

Il 20enne Luca Ulivi nominato nuovo assessore allo sportLa giunta di Predappio ha un nuovo assessore: il sindaco Roberto Canali ha nominato Luca Ulivi, al posto del dimissionario Lorenzo Lotti, che ha...

Leggi anche: Già ufficializzato il dopo Lotti, è il 20enne Luca Ulivi il nuovo assessore. "Profilo giovane per portare nuova energia"

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Predappio il 20enne Ulivi guida sport e...

Temi più discussi: Già ufficializzato il dopo Lotti, è il 20enne Luca Ulivi il nuovo assessore. Profilo giovane per portare nuova energia; Predappio, ecco il giovanissimo Luca Ulivi, un assessore di 20 anni: Ho sempre cercato di essere un cittadino attivo; Mi impegno per una comunità migliore; Predappio, Luca Ulivi entra in Giunta: è il nuovo assessore comunale.

Il 20enne Luca Ulivi nominato nuovo assessore allo sportIl sindaco Roberto Canali: Un profilo giovane che porterà una ventata di energia alla nostra comunità. msn.com

Predappio, ecco il giovanissimo Luca Ulivi, un assessore di 20 anni: Ho sempre cercato di essere un cittadino attivoLa Giunta di Predappio ha un nuovo giovanissimo assessore di 20 anni. Il sindaco Canali ha infatti nominato Luca Ulivi, che prende il posto del ... corriereromagna.it

L'ANNUNCIO, ASSESSORE A 20 ANNI - Luca Ulivi vive a Predappio ed è stato eletto consigliere comunale all'età di 18 anni, alle amministrative del 2024, nella lista “Uniti per Predappio” - facebook.com facebook