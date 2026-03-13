Precipitò da un lucernario Un 57enne perse la vita | Condizioni inadeguate

Un uomo di 57 anni, di origini egiziane e residente a Reggio, è morto mentre lavorava dopo essere precipitato da un lucernario. L'incidente si è verificato davanti a uno dei suoi figli, che ha assistito alla scena. Le autorità hanno riferito che le condizioni del cantiere erano considerate inadeguate al momento dell'incidente. La dinamica esatta resta ancora da chiarire.

Lui, il 57enne egiziano Gadel Karim Amin Fawzi, da molti anni residente a Reggio, morì di lavoro davanti agli occhi di uno dei suoi figli. Mentre faceva attività di pulizia sul tetto di un capannone in via Casorati a Mancasale, sfondò un lucernario e precipitò da un’altezza di 8 metri: un volo che non gli lasciò scampo. Per la sua morte, avvenuta il 5 marzo 2024, figura imputato un reggiano 42enne, amministratore condominiale del sito con destinazione industriale ai civici 19-41. Davanti al giudice Matteo Gambarati ieri si è aperta l’udienza preliminare che lo vede accusato di omicidio colposo con violazione delle norme per prevenire gli infortuni sul lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Precipitò da un lucernario. Un 57enne perse la vita: "Condizioni inadeguate" Articoli correlati Meccanico preso a bastonate da un cliente: 57enne in fin di vita nel SiracusanoUn’aggressione violenta rischia di costare la vita a un meccanico di 57 anni a Rosolini . Perse la vita in un tragico incidente stradale, quarto memorial dedicato a Kevin LositoTORCHIAROLO - Si è svolto nel pomeriggio di oggi, 4 gennaio, il 4° memorial di calcio a 5, in memoria di Kevin Losito, giovane torchiarolese che... Una selezione di notizie su Precipitò da un lucernario Un 57enne... Temi più discussi: Precipitò da un lucernario. Un 57enne perse la vita: Condizioni inadeguate; Uomo precipita e muore dal 9° piano nella tromba delle scale; Tragedia sul lavoro a Saonara: precipita dal tetto di un cantiere, muore a 50 anni; Incidente sul tetto del Cogesa: operaio condannato per falsa testimonianza. Precipitò da un lucernario durante un cantiere. Il pm chiede 6.200 euro di multa per i titolariDavanti al giudice Silvia Semprini è approdato ieri alla discussione delle parti un processo su un grave infortunio sul lavoro che si verificò a Guastalla nel pomeriggio del 7 aprile 2022. In un ... ilrestodelcarlino.it Ex Reggiani, regno del degrado tra roghi e accessi abusivi: nel 2023 minorenne precipitò da un lucernarioTra incendi dolosi e ingressi abusivi, l’ex stabilimento Reggiani in via Legrenzi a Bergamo è da alcuni anni al centro delle cronache per i problemi legati al degrado, essendo meta di giovanissimi che ... ecodibergamo.it L’operaio di 27 anni precipitò da 25 metri in un cantiere nel 2022 e morì dopo cinquanta giorni di ricovero. Nuova udienza fissata per il 29 giugno. - facebook.com facebook