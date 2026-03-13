Prato | 70% beve alcol progetto scuole blocca i tumori

A Prato, il 70% degli studenti beve alcol, mentre nelle scuole superiori Brunelleschi e Gramsci – Keynes si avviano iniziative mirate a contrastare i tumori. I progetti scolastici coinvolgono direttamente gli studenti in attività e programmi dedicati alla prevenzione e alla sensibilizzazione. Le iniziative si svolgono all’interno degli ambienti scolastici, con l’obiettivo di informare e promuovere comportamenti più consapevoli.

Nelle aule del liceo artistico Brunelleschi e dell’istituto Gramsci – Keynes di Prato, la battaglia contro i tumori assume una forma nuova e diretta. La Fondazione Sandro Pitigliani ha lanciato il progetto Fuori dal gregge, un percorso educativo che mira a smontare le abitudini dannose degli adolescenti attraverso l’educazione alla salute globale. L’iniziativa, già attiva in otto classi, combina dati epidemiologici allarmanti con strumenti psicologici per restituire ai giovani il controllo sulle proprie scelte di vita. I numeri emergenti dai report sanitari locali dipingono uno scenario complesso: il 70% dei quindicenni ha assaggiato alcol almeno una volta, mentre il 36% pratica binge drinking, comportando rischi concreti di incidenti e comportamenti sessuali non protetti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prato: 70% beve alcol, progetto scuole blocca i tumori Articoli correlati Leggi anche: Prato, lotta ai tumori nelle scuole col progetto ‘Fuori dal gregge’ Nelle scuole dell’Empolese Valdelsa si beve Acqua Buona: riparte il progettoEmpoli, 12 gennaio 2026 - Anche quest’anno sono tante le scuole dell’Empolese Valdelsa che confermano la loro adesione al progetto “Acqua Buona”,...