Dieci detenuti dell’istituto minorile del Pratello sono stati processati in seguito ai disordini avvenuti all’interno della struttura. Durante la rivolta, alcune persone tra il personale sono state ferite e sono stati riscontrati danni agli spazi dell’istituto. La vicenda riguarda esclusivamente gli eventi e le persone coinvolte, senza ipotesi o interpretazioni sul motivo dei disordini.

Dieci detenuti sono stati rinviati a giudizio per i gravi disordini verificatisi nell’istituto minorile del Pratello, dove una rivolta ha causato feriti tra il personale e danni strutturali. La Procura chiede il processo per cinque maggiorenni e cinque minorenni coinvolti negli scontri avvenuti nel mese di aprile dell’anno scorso. La violenza si è manifestata in due giornate consecutive, caratterizzate da aggressioni di gruppo e blocchi fisici all’interno delle sezioni carcerarie. Le indagini, condotte dal Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria, hanno portato alla conclusione formale dell’istruttoria con l’avviso di chiusura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pratello: 10 detenuti processati per la rivolta con feriti

Articoli correlati

Rivolta a Massa: 45 detenuti, due feriti gravi perLa tranquillità del carcere di Massa Marittima è stata spezzata da una rivolta improvvisa che ha coinvolto circa 45 detenuti, lasciando sul terreno...

Rivolta dei detenuti alla Dozza, 10 agenti in ospedaleBologna, 31 dicembre 2025 – Si è conclusa intorno alla mezzanotte e mezza, con dieci agenti al pronto soccorso per aver inalato il fumo, la rivolta...

Tutto quello che riguarda Pratello 10 detenuti processati per la...

Argomenti discussi: Rivolta nel carcere del Pratello. Barricate, botte e agenti feriti. Chiesto il processo per 10 detenuti.

Rivolta nel carcere del Pratello. Barricate, botte e agenti feriti. Chiesto il processo per 10 detenutiChiusa l’inchiesta dopo le due giornate di follia dell’aprile scorso: tra gli indagati ci sono cinque minorenni. Avevano aggredito in branco un carcerato, poi nuove proteste perché non volevano essere ... ilrestodelcarlino.it

Pratello, nuova evasione: 2 detenuti scappati grazie alle impalcature dei lavori. Ma la fuga dura solo poche oreBologna, 19 novembre 2025 – Doppia evasione al carcere del Pratello: due detenuti minorenni, ma la fuga dura solamente poche ore. L’allarme è scattato intorno alle 18.30, quando la coppia di stranieri ... ilrestodelcarlino.it