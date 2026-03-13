Pratello | 10 detenuti processati per la rivolta con feriti
Dieci detenuti dell’istituto minorile del Pratello sono stati processati in seguito ai disordini avvenuti all’interno della struttura. Durante la rivolta, alcune persone tra il personale sono state ferite e sono stati riscontrati danni agli spazi dell’istituto. La vicenda riguarda esclusivamente gli eventi e le persone coinvolte, senza ipotesi o interpretazioni sul motivo dei disordini.
Dieci detenuti sono stati rinviati a giudizio per i gravi disordini verificatisi nell’istituto minorile del Pratello, dove una rivolta ha causato feriti tra il personale e danni strutturali. La Procura chiede il processo per cinque maggiorenni e cinque minorenni coinvolti negli scontri avvenuti nel mese di aprile dell’anno scorso. La violenza si è manifestata in due giornate consecutive, caratterizzate da aggressioni di gruppo e blocchi fisici all’interno delle sezioni carcerarie. Le indagini, condotte dal Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria, hanno portato alla conclusione formale dell’istruttoria con l’avviso di chiusura. 🔗 Leggi su Ameve.eu
