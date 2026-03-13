Potenza | 27g di cocaina sequestrati trentenne in carcere

A Potenza, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 30 anni in flagranza di reato mentre deteneva e spacciava circa 27 grammi di cocaina. Durante l’operazione, sono stati trovati anche altri elementi che hanno confermato l’attività illecita. L’uomo è stato portato in carcere in attesa di ulteriori procedure giudiziarie.

Un trentenne residente a Potenza è stato arrestato dai Carabinieri in flagranza di reato per detenzione e spaccio di stupefacenti. L’operazione, scaturita da una chiamata al 112 per un comportamento aggressivo, ha portato al sequestro di cocaina e materiali per il confezionamento delle dosi. Il Gip del Tribunale ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere presso la Casa Circondariale. L’intervento sul campo: dalla richiesta d’aiuto alla scoperta. Tutto inizia con una richiesta di soccorso giunta al Numero Unico di Emergenza, dove si segnalava un uomo in forte agitazione che tentava di forzare l’accesso a un’abitazione nel capoluogo lucano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potenza: 27g di cocaina sequestrati, trentenne in carcere Articoli correlati Potenza: 19enne catturato con 23g di cocaina dopoUn giovane cittadino tunisino di 19 anni è stato arrestato in flagranza di reato a Potenza, nella via IV Novembre, per detenzione di stupefacenti ai... Genova, trentenne finisce in carcere per prostituzione minorile, atti sadomaso ed estorsione su ragazzineTrentenne genovese già detenuto per gravi reati sessuali su minorenni accusato di nuovi abusi. Altri aggiornamenti su Potenza 27g di cocaina sequestrati... Potenza, arrestato un 30enne: in casa 27 grammi di cocaina e materiale per lo spaccioUn intervento richiesto al 112 per un uomo agitato si trasforma in un arresto per droga. I Carabinieri trovano 27 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi. trmtv.it Potenza, arrestato 19enne con cocaina: divieto di dimora in BasilicataPOTENZA - Un giovane di 19 anni, cittadino tunisino, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Potenza con l’accusa di d ... ivl24.it