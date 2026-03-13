Poste italiane cerca consulenti finanziari | entro quando e come candidarsi

Poste Italiane ha aperto le candidature per la posizione di consulente finanziario nella provincia di Milano. La scadenza per inviare le domande è il 23 marzo e le persone interessate possono candidarsi accedendo al sito ufficiale dell’azienda. La selezione riguarda un ruolo specifico e le candidature devono essere inviate entro quella data.

Poste Italiane cerca consulenti finanziari in provincia di Milano: chi vuole si può candidare entro il 23 marzo accedendo al sito. Queste figure professionali hanno competenze tecniche e commerciali. Sanno assistere i clienti nelle scelte, offrendo il prodotto più adatto a seconda delle esigenze. L’azienda cerca questi profili fra laureati e laureandi, che (se scelti) inizieranno anche un percorso di formazione. Il candidato ideale, spiega Poste Italiane, dovrà dimostrare interesse verso il mondo dei mercati finanziari, assicurativi e degli investimenti. Sono considerati requisiti preferenziali il possesso di un titolo di studio in discipline economico-giuridiche e la conoscenza delle normative vigenti in materia di investimenti eo distribuzione di prodotti assicurativi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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