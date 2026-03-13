Domenica 15 marzo 2026 alle 21:30 si gioca Porto-Moreirense, con le formazioni che si preparano a scendere in campo. La squadra di casa, attualmente in testa alla classifica, punta a mantenere il ritmo dopo aver affrontato due partite importanti contro Benfica e Stoccarda, in seguito alla sconfitta nella semifinale d’andata di Taça de Portugal contro il Benfica.

Il Porto ha retto bene in un momento complesso: dopo la sconfitta del Josè Alvalade, nella semifinale d’andata di Taça de Portugal, aveva di fronte due partite molto impegnative, contro il Benfica e lo Stoccarda. Le prestazioni della squadra di Farioli sono state molto positive: al Da Luz è uscito un 2-2 che porta tanti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Porto-Moreirense (domenica 15 marzo 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. La capolista vuole proseguire la sua marcia

Articoli correlati

Porto-Rio Ave (domenica 22 febbraio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Impegno agevole per la capolistaIl Porto prosegue il suo cammino verso il titolo, consapevole di dover superare ancora parecchi ostacoli prima di arrivare al suo obiettivo: i...

Nacional Madeira-Porto (domenica 15 febbraio 2026 ore 16:30): formazioni, quote, pronostici. Vittoria netta per la capolista?Lo scontro diretto non ha dato verdetti definitivi ma ha lasciato un immenso amaro in bocca a tutto il Do Dragao: lo Sporting Lisbona ha raggiunto il...