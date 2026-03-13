Ponte Mascarello scelta la manutenzione più veloce ed economica

Il ponte Mascarello a Foce Verde, chiuso da dieci anni a causa di problemi di staticità, sarà oggetto di una ristrutturazione che utilizza la soluzione più rapida ed economica disponibile. L’intervento prevede la manutenzione straordinaria dei piloni e dell’impalcato, con quest’ultimo che verrà ampliato per ospitare piste ciclopedonali sui lati. La scelta del progetto mira a ridurre i tempi di realizzazione e i costi complessivi.

Il ponte Mascarello a Foce Verde, chiuso da ormai 10 anni per i problemi di staticità, sarà ristrutturato con il progetto che impiega il minore tempo, che prevede la manutenzione straordinaria dei piloni e dell’impalcato, che sarà ampliato fino ad accogliere anche sui lati le piste ciclopedonali larghe 1,5 metri. Per la realizzazione occorreranno 24 mesi e un costo di circa 3,4-3,6 milioni di euro. I commissari hanno scelto l’ipotesi progettuale numero 1, che prevede la ristrutturazione del ponte con un aumento della capacità portante e la creazione di uno spazio di 1,5 metri su entrambi i lati, destinabile a pista ciclabile o marciapiede.... 🔗 Leggi su Latinatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Latina, sbloccati i finanziamenti per il ponte sul Canale Mascarello Ponte sul fosso Mascarello: sbloccato l'iter per il finanziamento dell'operaIl finanziamento è quello giusto, la progettazione del restauro del ponte sul fosso Mascarello a Foce Verde, chiuso al transito da anni, può...