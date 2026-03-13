Ponte di Brivio si avvicina il cantiere | scatta il senso unico alternato a fasce orarie

Il ponte di Brivio sarà chiuso al traffico il 4 maggio per lavori di ristrutturazione. Prima dell'inizio dei lavori, da alcuni giorni sarà attivo il senso unico alternato a fasce orarie non di punta, per consentire l'esecuzione delle operazioni preparatorie. La gestione del traffico sarà regolata in modo da limitare i disagi durante questa fase di lavoro.

Mentre si avvicina la chiusura del ponte di Brivio per lavori - la data prevista è il 4 maggio prossimo - Anas annuncia che già dai prossimi giorni sarà istituito il senso unico alternato in orari non di punta per l'esecuzione di opere preliminari al cantiere. Come riportato in un post dal sindaco Federico Airoldi, il senso unico alternato sul ponte interesserà tutti gli utenti nelle seguenti date e orari. A partire dal 4 maggio sono poi previsti ben 15 mesi di cantiere con grossi disagi alla viabilità del territorio. Una situazione che preoccupa molto sindaci, cittadini e diverse forze politiche che hanno chiesto ad Anas e Regione di... 🔗 Leggi su Leccotoday.it

