Il ponte di Becca e la Sp137 sono attualmente in attesa di interventi di restauro. Entrambi si trovano lungo strade provinciali dell’Alto Savio e richiedono lavori di messa in sicurezza. La provincia ha segnalato la necessità di interventi di manutenzione per garantire la stabilità e la sicurezza di queste strutture. Altri ponti nel territorio sono anch’essi soggetti a controlli e interventi simili.

Anche l’Alto Savio ha da fare i conti con alcuni ponti. Ponti, situati lungo strade provinciali, che necessitano della messa in sicurezza, al pari di vari altri ponti del territorio della nostra provincia. Se c’è da dare atto alla Provincia di Forlì-Cesena della recente manutenzione straordinaria e del consolidamento strutturale del ponte sul fosso delle "Radici" lungo la SP130 "Casteldelci" nei pressi di Riofreddo di Verghereto, e del ponte sulla SP43 "Alfero" situato fra Acquapartita di Bagno di Romagna e Alfero di Verghereto, in Alto Savio vi sono almeno altri due ponti che attendono ormai da vari anni di essere sottoposti a importanti lavori di ristrutturazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ponte di Becca e Sp137 in attesa di ’restauri’

