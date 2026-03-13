Pongo scappa da auto | appello urgente a Taurianova

A Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, è stato lanciato un appello per ritrovare Pongo, il gatto che è scappato da un’auto. La scomparsa ha attirato l’attenzione della comunità locale, che si sta mobilitando per aiutare a rintracciarlo. Le persone coinvolte chiedono informazioni e sperano in un lieto ritorno del felino.

La scomparsa del gatto Pongo a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, ha generato un appello urgente per il suo ritrovamento. L’animale è stato per l’ultima volta la mattina del 30 gennaio scorso mentre si trovava nel giardino di casa. La situazione è delicata poiché il felino non indossava il collare al momento della fuga e viveva prevalentemente all’interno. L’evento si è verificato precisamente in via Circonvallazione, dove il gatto è scappato spaventato dopo essere finito sotto una macchina. Essendo abituato alla sicurezza domestica, Pongo risulta probabilmente disorientato e in difficoltà nell’affrontare l’ambiente esterno. Chiunque abbia avvistamenti nelle zone circostanti è invitato a contattare i proprietari al numero 3288069971. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pongo scappa da auto: appello urgente a Taurianova Articoli correlati Leggi anche: Incidente sulla SP1 tra Gioia Tauro e Taurianova, morto pedone travolto da un'auto Leggi anche: Tampona l'auto guidata da una donna incinta e scappa: si cerca il pirata (con la droga nell'auto)