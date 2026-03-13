Pombia | Lidia Laudani trasforma i romanzi in spettacolo

Sabato 14 marzo 2026 alle 17:30, presso la Biblioteca Comunale di Pombia, si terrà un evento con l’autrice Lidia Laudani, che presenterà la sua attività di scrittrice e trasformerà alcuni dei suoi romanzi in uno spettacolo. L’appuntamento è aperto al pubblico e offre l’opportunità di conoscere da vicino il suo lavoro letterario.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 17:30, la Biblioteca Comunale di Pombia ospiterà un incontro unico con l’autrice Lidia Laudani. L’evento non sarà una semplice presentazione dei romanzi Un’altra vita e Un’altra me, ma si trasformerà in una performance teatrale dove la scrittrice dialogherà col pubblico e interpreterà brani delle sue opere insieme a un attore. L’ingresso è e gratuito. La scelta di trasformare la lettura in spettacolo risponde a una necessità profonda del territorio piemontese: rendere la cultura viva e accessibile. A Pombia, piccolo centro della provincia di Novara, questa iniziativa segna il ritorno degli eventi culturali di qualità nel cuore della comunità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pombia: Lidia Laudani trasforma i romanzi in spettacolo Articoli correlati Pombia: Lidia Laudani presenta i suoi due romanzi “Un’altra vita” e “Un’altra me”In programma per sabato 14 marzo alle ore 17,30, presso la Biblioteca comunale di Pombia, un incontro con l'autrice Lidia Laudani. Leggi anche: "Fiabe a colori", lo spettacolo che trasforma il palcoscenico in un mondo in cui le guerre esistono