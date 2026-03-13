Il consiglio comunale ha raggiunto un accordo sul Documento Unico di Programmazione e sul bilancio, sottolineando l’intenzione di coinvolgere il più possibile le diverse forze politiche. Durante la riunione, i consiglieri hanno concordato di lavorare insieme per definire i contenuti del prossimo Dup. La decisione rappresenta un passo importante nel processo decisionale del Comune, con l’obiettivo di garantire la massima partecipazione.

Una strada per lavorare insieme. Il consiglio comunale trova un punto d’incontro per il Dup che verrà. "Poco prima di Natale, nel corso della seduta del consiglio comunale la capogruppo Pd dichiarò che quella sarebbe stata l’ultima volta che la maggioranza consiliare avrebbe accettato di arrivare all’approvazione del Dup e del bilancio un percorso come quello, privo di momenti preventivi di confronto istituzionale e di partecipazione – precisa Manola Guazzini (Gruppo Misto). E che aveva portato a un copia-incolla di documenti di anni precedenti. Io dichiarai che l’avrei presa in parola e avrei ripresentato, aggiornandola, una mozione da me presentata, che era stata respinta a maggioranza l’estate precedente". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Politica e programmi. Accordo su Dup e bilancio: "Massima partecipazione"

Articoli correlati

"Dup e bilancio a Forlimpopoli, manca visione politica e strategica"Il gruppo consiliare di minoranza ‘La Nostra Città’ esprime una valutazione fortemente critica sul Documento Unico di Programmazione (Dup) e sul...

Faicchio approva Bilancio, DUP e Piano Urbanistico ComunaleIl Consiglio Comunale di Faicchio ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 e il Documento Unico di Programmazione (DUP), segnando...

Tutto quello che riguarda Politica e programmi Accordo su Dup e...

Temi più discussi: Politica e programmi. Accordo su Dup e bilancio: Massima partecipazione; I lavori della Giunta di mercoledì 11 marzo; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL; Marsala. Dalle alleanze al randagismo: la campagna entra nel vivo.

Accordo tra i partiti italiani per non usare i deepfake contro gli avversariC’è un accordo tra i partiti per non usare i deepfake contro gli avversari laddove per deepfake si intende un video, una foto o un audio che sembra reale, ma che in realtà è stato creato o ... tg24.sky.it

Programmazione in politica: la lezione del biliardo e il caso dell’accordo Calabria-EmiliaLa programmazione politica è come il biliardo: facile accedervi, difficile padroneggiarla senza strappare il panno. L'accordo Calabria-Emilia sulla sanità dimostra come una programmazione sbagliata ... quotidianosanita.it

Solo chi ha la cittadinanza italiana potrà aspirare a fare carriera politica e rivestire le più alte cariche istituzionali dello Stato e di Regione. Lo prevede la proposta di legge costituzionale presentato dai deputati leghisti Andrea Barabotti, Gianangelo Bof, Laura - facebook.com facebook

La Lega vuole impedire a chi non è nato in Italia di fare carriera politica: la proposta alla Camera x.com