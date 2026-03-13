PMA | perché si parla di deriva commerciale e cosa significa davvero

La Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) è un insieme di tecniche utilizzate per aiutare le coppie con problemi di fertilità a concepire un bambino. Di recente si discute molto di una possibile “deriva commerciale” di questa pratica, termine che indica un aumento delle attività legate alla vendita di servizi e materiali legati alla procreazione. La discussione riguarda principalmente il modo in cui queste tecniche vengono offerte e gestite sul mercato.

La Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) nasce con l’obiettivo di dare una risposta medica al problema dell’ infertilità. In Italia la PMA è regolata dalla Legge 40 del 2004 che nel corso del tempo ha subito diverse modifiche soprattutto a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale. Dal 1° gennaio 2025 la PMA è entrata nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), un cambiamento che l’ha resa accessibile attraverso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Con 109.755 cicli avviati nel 2022 e oltre 217.000 bambini nati nei primi vent’anni di applicazione della legge, questi i dati dell’ Istituto Superiore di Sanità (ISS), la fecondazione assistita è oggi una pratica diffusa e strutturata. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - PMA: perché si parla di “deriva commerciale” e cosa significa davvero