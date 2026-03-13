PMA | perché si parla di deriva commerciale e cosa significa davvero

La Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) è un insieme di tecniche utilizzate per aiutare le coppie con problemi di fertilità a concepire un figlio. Recentemente, si parla di una “deriva commerciale” che riguarda alcuni aspetti di questa pratica. La discussione si concentra sui rischi di un mercato che potrebbe spostarsi dall’aspetto medico a quello economico.

La Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) nasce con l’obiettivo di dare una risposta medica al problema dell’ infertilità. In Italia la PMA è regolata dalla Legge 40 del 2004 che nel corso del tempo ha subito diverse modifiche soprattutto a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale. Dal 1° gennaio 2025 la PMA è entrata nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), un cambiamento che l’ha resa accessibile attraverso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Con 109.755 cicli avviati nel 2022 e oltre 217.000 bambini nati nei primi vent’anni di applicazione della legge, questi i dati dell’ Istituto Superiore di Sanità (ISS), la fecondazione assistita è oggi una pratica diffusa e strutturata. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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