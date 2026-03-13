Pm e giudici sono accomunati da una sola cosa | la cultura della giustizia

Venerdì 13 marzo si è svolto un incontro nella sala convegni della Camera del Lavoro di via Ventiquattro Maggio. Alla discussione hanno partecipato pubblici ministeri e giudici, che hanno condiviso l’idea che tra di loro esiste una “cultura della giustizia”. L’evento si è concentrato sulle ragioni del “no” al referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo.

Alla Camera del Lavoro incontro organizzato dai comitati per il No con il procuratore Grazia Pradella e l'ex magistrato e giurista Armando Spataro Un incontro sulle ragioni del “no” al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo si è tenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 13 marzo nella sala convegni della Camera del Lavoro di via Ventiquattro Maggio. Ospiti della serata organizzata dai comitati per il No di Piacenza (Magistrati per il No, Comitato civico e Avvocati per il No) il procuratore Grazia Pradella e l'ex magistrato e giurista Armando Spataro. L'incontro è stato moderato dal giornalista Mattia Motta. «Le ragioni del... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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