Pixel 10 Pro | -350€ AI e 8K in offerta lampo

Attualmente su Amazon è disponibile una promozione che permette di acquistare il Google Pixel 10 Pro con uno sconto di 350 euro, portando il prezzo finale a 849 euro. La campagna promozionale riguarda il modello con funzionalità AI e capacità di registrazione in 8K. La promozione è valida per un periodo limitato e riguarda solo l’acquisto tramite il sito di vendita online.

La promozione in corso su Amazon rende accessibile il Google Pixel 10 Pro con uno sconto di 350 euro, portando il prezzo a 849 euro. Questo dispositivo top di gamma integra l’intelligenza artificiale Gemini e offre una fotocamera avanzata capace di editing strategico delle immagini. L’offerta è attiva nel contesto della Festa delle Offerte di Primavera. L’acquisto si colloca in un momento preciso: venerdì 13 marzo 2026, quando la disponibilità del modello Grigio creta con 256 GB di memoria interna è confermata. Il risparmio immediato permette di accedere a tecnologie che altrimenti richiederebbero investimenti superiori al listino ufficiale. Integrazione AI e produttività quotidiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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