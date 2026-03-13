Pistoia | Nesi punta su lavoro e infrastrutture bloccate

Il 12 aprile a Pistoia si terranno le primarie del centrosinistra con Stefania Nesi e Giovanni Capecchi che si sfideranno per ottenere il sostegno e affrontare alle prossime elezioni comunali di maggio l’attuale sindaca. La competizione riguarda la scelta del candidato che rappresenterà il partito nel voto ufficiale. La data è stata annunciata e le candidature sono state ufficializzate.

Il 12 aprile si voterà per le primarie del centrosinistra a Pistoia, dove Stefania Nesi e Giovanni Capecchi si contenderanno il diritto di sfidare Anna Maria Celesti alle elezioni comunali di maggio. La candidata del Pd punta su lavoro e qualità della vita come assi portanti del suo programma, denunciando una carenza di visione politica recente. La città affronta rischi di marginalizzazione in un contesto di deindustrializzazione regionale, ma possiede risorse latenti nel vivaismo e nella manifattura avanzata che richiedono infrastrutture mancanti come la terza corsia autostradale e il casello di Pistoia est, ancora non finanziati dal governo Meloni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pistoia: Nesi punta su lavoro e infrastrutture bloccate Articoli correlati Pistoia: Nesi eletta, Italia Viva unifica il centrosinistraL’assemblea provinciale di Italia Viva Pistoia ha formalizzato il sostegno a Stefania Nesi come candidata sindaca per le imminenti elezioni... Dika difende l’assemblea Pd: "Nesi scelta maggioritaria. Facciamo rinascere Pistoia"PISTOIA Bernard Dika, il centrosinistra vive giorni turbolenti: cosa sta succedendo? "Quanto accaduto a Pistoia è, prima di tutto, un esercizio pieno... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pistoia Nesi punta su lavoro e... Temi più discussi: Pd, primarie e discordia sulle amministrative: incognita candidature per i veleni fra correnti; Pistoia, svolta nel Pd: chi è Irene Bottacci, nuova segretaria dem – Ma la tensione verso le elezioni resta alta; Cambio al vertice nel Pd. Bottacci nuova segretaria. Le primarie verso il 12 aprile. Pistoia, svolta nel PD: chi è Irene Bottacci, nuova segretaria dem – ma la tensione verso le elezioni resta altaPISTOIA. Alla fine il passaggio a nordovest dei dem si consuma a Santomato, dentro una Casa del popolo che da anni misura gli umori della sinistra pistoiese. L’assemblea comunale del Pd elegge all’una ... msn.com Pistoia e la corsa per il sindaco, il centrosinistra si affida alle primarie: sfida tra Nesi e CapecchiFumata bianca dopo un infuocato tavolo del campo larghissimo nella serata di mercoledì. Con ogni probabilità, la consultazione interna si svolgerà domenica 29 marzo ... lanazione.it “Tutto cambia. E ci cambia.” Una riflessione intensa di Carmen Pistoia sul tempo, sulle trasformazioni della vita e su ciò che lasciamo andare lungo il cammino. Parole brevi, ma profonde. Il testo completo è nel primo commento. - facebook.com facebook Domani - a partire dalle ore 19, a Pistoia, all’Hotel Villa Cappugi - parleremo del Referendum e dell'importanza di sostenere il "Sì" per mettere fine al sistema correntizio, liberare la magistratura dalle briglie ideologiche e rendere finalmente la Giustizia libera e x.com