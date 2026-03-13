Pisapia vota Sì | eredità paterna e riforma giustizia

Giuliano Pisapia ha comunicato che voterà a favore della riforma della giustizia, sottolineando come questa decisione sia influenzata dall’eredità paterna. La sua scelta si inserisce in un contesto di dibattito politico e legislativo sulla questione. La riforma riguarda temi legati all’organizzazione e alle procedure del sistema giudiziario italiano.

Giuliano Pisapia ha annunciato la propria intenzione di votare a favore della riforma della giustizia. La scelta dell’ex sindaco di Milano e attuale avvocato sorprende molti osservatori politici. L’annuncio cade nel contesto del referendum confermativo previsto per il 13 marzo 2026. Il voto si concentra sulla separazione delle carriere tra magistratura inquirente ed ordinaria. Questa decisione spiazza le posizioni consolidate dei fronti contrari alla modifica costituzionale. L’impatto è immediato sulla percezione pubblica della riforma in Lombardia. L’eredità giuridica e il peso della storia familiare. La posizione di Giuliano non nasce dal nulla ma affonda le radici nella tradizione legale della sua famiglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pisapia vota Sì: eredità paterna e riforma giustizia Articoli correlati Pisapia vota Sì al referendum (e spiazza il fronte del No): l’eredità del padre e l’indipendenza a sinistraMilano, 13 marzo 2026 – Giuliano Pisapia voterà Sì al referendum confermativo della riforma della giustizia, quella sulla separazione delle carriere. Leggi anche: Chi vota Sì e chi vota No al Referendum sulla Giustizia 2026: la posizione dei partiti sulla riforma Contenuti utili per approfondire Pisapia vota Argomenti discussi: Referendum giustizia: la riforma cancella l’eredita fascista, ma la sinistra ha il coraggio di opporsi. Pisapia vota Sì al referendum (e spiazza il fronte del No): l’eredità del padre e l’indipendenza a sinistraMilano, 13 marzo 2026 – Giuliano Pisapia voterà Sì al referendum confermativo della riforma della giustizia, quella sulla separazione delle carriere. Una scelta, la sua, che spiazza il fronte del No. ilgiorno.it Chi è Giuliano Pisapia, l'ex sindaco di Milano (ed ex Rifondazione Comunista) che vota Sì al referendum sulla GiustiziaAvvocato, è il figlio di Giandomenico, il professore artefice con Vassalli della riforma del processo che ora si vorrebbe completare con la separazione delle carriere ... tag24.it