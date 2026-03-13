Pino loricato | la resilienza della Basilicata diventa

Nel cuore della Basilicata, Rocco Papaleo si prepara a presentare Il Bene Comune, un film che combina elementi di commedia con un’ambientazione geografica tipica della regione. L’attore e regista lucano si sta occupando della promozione dell’opera, che sarà mostrata in vari festival e sale cinematografiche locali. La sua uscita segna un momento importante per la produzione culturale della zona.

Nel cuore della Basilicata, Rocco Papaleo sta per presentare Il Bene Comune, un’opera che fonde commedia e intimità geografica. La pellicola, diretta dallo stesso attore nativo di Lauria, trasforma il paesaggio locale in un vero personaggio narrativo. L’opera si concentra sul pino loricato, una specie vegetale resistente che sopravvive su terreni rocciosi e freddi, metafora perfetta per la resilienza del territorio. Una gita guidata da un ex maresciallo verso questo albero coinvolge un’attrice e quattro sue allieve con passato criminale. La narrazione rompe gli schemi tradizionali: non vi è illusione di realtà, ma un dialogo diretto con lo spettatore attraverso intermezzi musicali e una struttura frammentata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Papaleo, oggi il bene comune sta nel senso di comunità(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Un albero secolare che si trova solo nel Parco nazionale del Pollino e sui Balcani, il pino loricato simbolo di elasticità e resilienza è centrale, spiega Rocco Papaleo, ne ... msn.com

Oltre 1230 anni di vita. Pensate un po': nel Parco del Pollino, in Calabria, cresce un pino loricato che ha attraversato più di dodici secoli di storia. Si chiama Italus ed è ufficialmente l'albero datato scientificamente più antico d'Europa. Quando è nato, Carlo Mag - facebook.com facebook