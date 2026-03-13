Pierburg Livorno lavoratori in presidio e stop alle produzioni | No a una vendita al buio dello stabilimento
I lavoratori dello stabilimento Pierburg di Livorno sono in presidio e hanno deciso di sospendere le attività produttive. Da settimane, le parti interessate attendono un tavolo permanente, ma questo non è stato convocato. La vendita dello stabilimento sembra ormai vicina, anche se i potenziali acquirenti sono noti, mentre i piani industriali rimangono ancora sconosciuti.
Prosegue la mobilitazione delle maestranze in forza allo stabilimento di via Salvatore Orlando. Fiom-Cgil: "Vogliamo garanzie" Un tavolo permanente che, tuttavia, da settimane non convoca le parti in causa. Una vendita, ormai imminente, di cui si conoscono soltanto i possibili acquirenti ma non i piani industriali. E una preoccupazione, crescente, per il futuro dei 245 lavoratori impiegati nello stabilimento Pierburg di Livorno. Per queste ragioni nella giornata di ieri, giovedì 12 marzo, si è svolta l'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori dello stabilimento di via Salvatore Orlando, seguita da uno sciopero di due ore con presidio davanti all'ingresso. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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