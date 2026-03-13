Pierburg Livorno lavoratori in presidio e stop alle produzioni | No a una vendita al buio dello stabilimento

I lavoratori dello stabilimento Pierburg di Livorno sono in presidio e hanno deciso di sospendere le attività produttive. Da settimane, le parti interessate attendono un tavolo permanente, ma questo non è stato convocato. La vendita dello stabilimento sembra ormai vicina, anche se i potenziali acquirenti sono noti, mentre i piani industriali rimangono ancora sconosciuti.