Nella sede di Mediaset a Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi ha incontrato Checco Zalone per discutere del successo di Buen Camino, che ha raggiunto il titolo di film più visto nella storia del cinema italiano. La giornata è stata dedicata a celebrare questo traguardo e a pianificare nuovi progetti in futuro.

Giornata speciale nella sede di Mediaset a Cologno Monzese, dove Pier Silvio Berlusconi ha incontrato Checco Zalone per celebrare il grande successo di Buen Camino, diventato il film più visto nella storia del cinema italiano. L’incontro è stato l’occasione per congratularsi con l’attore e regista pugliese per il risultato straordinario ottenuto al botteghino, che ha conquistato milioni di spettatori in tutta Italia e segnato un nuovo record per il cinema nazionale. Durante il meeting si è parlato anche di possibili collaborazioni e progetti futuri, confermando il forte rapporto tra il mondo Mediaset e uno degli artisti più amati dal pubblico italiano. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Pier Silvio Berlusconi incontra Checco Zalone in Mediaset: celebrazione per il successo di “Buen Camino” e nuovi progetti in arrivo

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