Un bambino di 9 anni ha chiamato il 112 durante un episodio di violenza domestica, riuscendo così a fermare l’aggressione alla madre. La chiamata è stata effettuata mentre l’uomo colpiva la donna con un tubo davanti ai figli, e ha provocato l’intervento delle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato in una abitazione nel centro urbano.

Come un bambino di 9 anni ha fermato una violenza domestica. Una telefonata disperata, fatta con il cuore in gola e le lacrime agli occhi, ha evitato che una violenza domestica potesse trasformarsi in una tragedia. È stato un bambino di appena 9 anni a chiamare il 112 per chiedere aiuto mentre il padre stava picchiando la madre con un tubo metallico all’interno della loro casa a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Dall’altra parte del telefono l’operatore della centrale operativa dei carabinieri ha cercato di tranquillizzarlo mentre raccoglieva le informazioni necessarie. Pochi minuti dopo una pattuglia è arrivata sul posto. Che cosa è successo nella casa di famiglia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Picchia la moglie con un tubo davanti ai figli: il bambino di 9 anni chiama il 112 e salva la madre

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