Un uomo ha aggredito la ex in pieno centro, colpendola con violenza. La donna ha ripreso la scena con il cellulare, ma lui le ha strappato il telefono. Nonostante fosse già soggetto a un divieto di avvicinamento, l’uomo ha continuato a comportarsi in modo aggressivo. La vicenda si è svolta davanti agli occhi dei passanti, che hanno assistito alla scena senza intervenire.

Non è bastato che fosse già sottoposto a un divieto di avvicinamento, per una distanza di almeno 500 metri, con tanto di braccialetto elettronico per far desistere un ragazzo ventenne di Santarcangelo dal presentarsi all’esterno del locale del centro in cui la sua ex fidanzata si trovava per festeggiare il compleanno di un’amica. Il 20enne, infatti, alla mezzanotte tra martedì e mercoledì sarebbe piombato davanti al ristorante di Santarcangelo proprio per riprendere contatto con la fidanzata e, dopo averla avvicinata con fare minaccioso, l’avrebbe insultata pesantemente davanti a tutti i presenti. Il giovane, non contento, a questo punto si è scagliato anche fisicamente contro la ragazza iniziando a riprendere col telefono la scena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Picchia la ex in pieno centro. Lei filma, lui le ruba il cellulare

