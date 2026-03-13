Piazza Moro e piazza Umberto al setaccio | un arresto per spaccio denunce e droga sequestrata

Nelle aree di piazza Moro e piazza Umberto a Bari, sono stati effettuati recenti controlli di polizia che hanno portato a un arresto per spaccio di droga. Durante le operazioni sono state denunciate alcune persone e sequestrati quantitativi di sostanze stupefacenti. I servizi di controllo del territorio continuano nel centro cittadino per garantire la sicurezza.

Operazione congiunta di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale nel centro di Bari: controllate 471 persone, sequestrate dosi di hashish e cocaina Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio nelle aree di piazza Umberto e piazza Moro, nel centro di Bari. Nel corso della settimana le forze dell’ordine hanno svolto operazioni ad “alto impatto” con l’impiego congiunto di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Complessivamente sono state controllate 471 persone, tra cui 228 con precedenti penali o di polizia e 175 cittadini stranieri. Nel corso delle operazioni sono stati effettuati anche posti di controllo su strada e verifiche su veicoli e persone, con diversi soggetti accompagnati negli uffici di polizia per le procedure di identificazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

