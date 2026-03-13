Piattelli ha aperto il secondo salone in India

Piattelli ha inaugurato il suo secondo salone in India, segnando una nuova tappa nell'espansione internazionale. Dopo aver aperto il primo salone in Italia, l'azienda continua a espandersi e ha scelto il paese asiatico per ampliare la propria presenza. L'apertura si inserisce in un piano di crescita che prevede ulteriori sviluppi nel 2026. La nuova sede si trova in una delle principali città del subcontinente.

LUCCA Un 2026 all'insegna dell'espansione internazionale, dopo aver aperto il primo salone italiano in India a Nuova Dehli e a Dubai, nella Regal Tower della Business Bay, Luca Piattelli apre un secondo salone in India, e consolida un progetto di internazionalizzazione ancora più ampio, che prevede nei prossimi anni la presenza di 20 saloni in tutta l'India, grazie alla partnership con il socio indiano Rakesh Kumar. Il nuovo salone si trova nel cuore di pulsante di Mumbai a Bollywood, zona prestigiosa, espressione del lusso indiano e si sviluppa su circa 250 mq, con ampi spazi dedicati alla cura del capello e anche ai trattamenti beauty. Il personale formato sarà sia locale che italiano, con un incremento di dipendenti, che distribuiti su tutti i saloni di proprietà arriva a 89, 20 dei quali operativi a Mumbai.