Piano Genesis | 100.000 posti e fusione entro il 2028

La Casa Bianca ha stabilito obiettivi chiari per il progetto Genesis, che prevede di creare 100.000 posti di lavoro e di completare la fusione entro il 2028. La missione si concentra sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale per avanzare nel campo della ricerca scientifica. Le scadenze sono state rese note come parte di una strategia più ampia per sostenere lo sviluppo tecnologico nel paese.

La Casa Bianca ha fissato scadenze precise per la missione Genesis, un piano ambizioso che punta a rivoluzionare la ricerca scientifica attraverso l’intelligenza artificiale. Entro il 2028 si mira al computer quantistico e alla fine del decennio alle centrali a fusione, con l’obiettivo di creare 100.000 nuovi posti di lavoro qualificati. L’iniziativa, lanciata da Donald Trump lo scorso novembre, intende ridurre i tempi della scoperta scientifica da anni a istanti grazie ad agenti intelligenti capaci di verificare ipotesi e automatizzare processi complessi. Settori strategici come la fusione nucleare, l’esplorazione spaziale e la biotecnologia sono al centro di questa trasformazione radicale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piano Genesis: 100.000 posti e fusione entro il 2028 Articoli correlati Il resort da 1.000 posti letto, Club Med apre a Sansicario entro il 2028: investimento da 135milioniCosti ancora segreti, ma come a Pragelato d'inverno si potrebbe spendere almeno 4. Anas: 900 nuovi posti entro il 2028 per tecniciNel pomeriggio di venerdì 13 marzo 2026, l’Agenzia nazionale per le strade conferma un piano industriale ambizioso che porterà oltre 900 nuove... Odgovaram Na Vaša Pitanja - Konsultacije Uživo