Piano di assetto idrogeologico Confagricoltura | Bene la proroga ma restano preoccupazioni per le imprese agricole

Confagricoltura Ravenna ha commentato positivamente la proroga dei termini per le osservazioni sulla variante del Piano di Assetto Idrogeologico nel territorio romagnolo. La richiesta di estensione era stata avanzata anche da Confagricoltura Emilia-Romagna. Nonostante la proroga, restano alcune preoccupazioni per le imprese agricole coinvolte nel processo di modifica del piano.

Oltre mille ettari agricoli potenzialmente coinvolti nelle aree allagabili previste dalla variante del Piano di assetto idrogeologico Confagricoltura Ravenna accoglie con favore la decisione di prorogare i termini per la presentazione delle osservazioni alla variante del Piano di Assetto Idrogeologico (Pai) relativa al territorio romagnolo, proroga che Confagricoltura Emilia-Romagna aveva sollecitato nei giorni scorsi. Restano tuttavia numerose preoccupazioni tra le imprese agricole coinvolte. Il tema è stato al centro dell’incontro che si è svolto ieri nella sede di Confagricoltura a Faenza, con la partecipazione di numerosi imprenditori agricoli e dei tecnici che stanno approfondendo il documento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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