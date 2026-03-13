Nella Piana Reatina le strade sono dissestate e prive di illuminazione, creando disagi quotidiani per chi ci vive. Negli ultimi tempi si sono verificati anche furti che hanno aumentato la preoccupazione tra i residenti. La situazione di degrado si combina con il buio totale che avvolge alcune zone, peggiorando le condizioni di sicurezza e di vivibilità dell’area.

La Piana Reatina si trova al centro di una crisi strutturale che sta erodendo la qualità della vita dei suoi abitanti, con l’asfalto che crolla sotto il peso delle piogge recenti e un sistema di illuminazione pubblica che non funziona più. Alberto Paolucci, segretario generale della Uil per Rieti e Sabina Romana, ha lanciato un appello urgente alle istituzioni per intervenire su strade dissestate e sulla sicurezza notturna minacciata dall’assenza di luci. La situazione attuale vede cittadini esasperati che vivono in un clima di insicurezza crescente, dove i furti nelle abitazioni stanno aumentando a causa del buio totale in alcune zone. Le infrastrutture viarie hanno subito danni irreparabili dopo le ultime precipitazioni, lasciando dietro di sé una rete di buche e crepe che rendono la circolazione pericolosa lavora e vive nella zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piana Reatina: strade crollate e buio totale, furti

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