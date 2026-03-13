Pettinato a teatro | Dante e Pasolini spiegano la vanità

Venerdì 13 marzo 2026, alle ore 14:42, il comico Vittorio Pettinato si trova nel teatro dove sta preparando l’inaugurazione del suo nuovo spettacolo intitolato Centro di vanità permanente. Durante le prove, Pettinato si confronta con i temi della vanità, ispirandosi alle figure di Dante e Pasolini. L’evento si svolgerà prossimamente e sarà aperto al pubblico.

Venerdì 13 marzo 2026, alle ore 14:42, il comico Vittorio Pettinato sta preparando l'inaugurazione del suo nuovo spettacolo teatrale intitolato Centro di vanità permanente. L'evento si svolgerà a Milano presso l'Ecoteatro il giorno successivo, il 14 marzo, per poi spostarsi in diverse città italiane fino alla fine di aprile. Il progetto unisce la formazione umanistica dell'autore, laureato con una tesi su Dante Alighieri, a una visione ironica della società contemporanea. Pettinato, che conta oltre mezzo milione di follower sui social network come Instagram e TikTok, ha costruito un percorso artistico che fonde imitazioni precise con una profonda cultura letteraria.