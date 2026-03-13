Petrolio russo Commissione UE | ‘nostre sanzioni restano valide’

La Commissione Europea ha confermato che le sanzioni sul petrolio russo e il limite di prezzo stabilito dall’Unione Europea sono ancora in vigore. La decisione è stata comunicata oggi, in seguito alle recenti discussioni tra gli Stati membri. Le misure riguardano specificamente le restrizioni commerciali e le restrizioni sui prezzi applicate alle importazioni di petrolio proveniente dalla Russia.

Bruxelles, 13 marzo 2026 – “Le nostre sanzioni sul petrolio russo ed il price cap deciso a livello Ue rimangono valide. Non è il momento di allentare le sanzioni contro la Russia: Mosca non può essere la beneficiaria della guerra in Iran. L’eccezione presentata dagli Stati Uniti è in ogni caso limitata solo al petrolio già in viaggio”. Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue, Paula Pinho, parlando alla stampa a Bruxelles.Ebs Fonte: Agenzia Vista Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Petrolio russo, Commissione UE: ‘nostre sanzioni restano valide’ Articoli correlati Usa autorizzano acquisto petrolio russo, Commissione Ue: Nostre sanzioni restano valide – Il video(Agenzia Vista) Bruxelles, 13 marzo 2026 "Le nostre sanzioni sul petrolio russo ed il price cap deciso a livello Ue rimangono valide. Lega: UE segua Trump, allentare sanzioni su petrolio russo“Considerato che gli USA hanno allentato le sanzioni sul petrolio russo, annunciando la possibilità di aprire ulteriormente in questa direzione,... Usa autorizzano acquisto petrolio russo, Commissione Ue: Nostre sanzioni restano valide Aggiornamenti e notizie su Petrolio russo Temi più discussi: La Commissione Ue minaccia lo stop ai fondi alla Biennale per la presenza della Russia; Crisi energia, Putin offre gas e petrolio: Ue e Usa divisi su sanzioni; Putin coccola l’Europa per gasarci di nuovo; In Medio Oriente l'interruzione dell'approvvigionamento di petrolio più grande di sempre. L'UE: Nessun rischio immediato. Usa autorizzano acquisto petrolio russo, Commissione Ue: Nostre sanzioni restano valide(Agenzia Vista) Bruxelles, 13 marzo 2026 'Le nostre sanzioni sul petrolio russo ed il price cap deciso a livello Ue rimangono valide. Non è ... notizie.tiscali.it Ue: Le nostre sanzioni e price cap sul greggio russo rimangono validiBRUXELLES - Le nostre sanzioni sul petrolio russo ed il price cap deciso a livello Ue rimangono validi. Non è il momento di allentare le sanzioni contro la Russia: Mosca non può essere la beneficia ... iltempo.it Gli Usa allentano le sanzioni sul petrolio russo. Scontro con Bruxelles, Costa: «Così non aiutano la pace» x.com Macron a Zelensky: "Il prestito sarà onorato". Petrolio russo, deroga Usa alle sanzioni: coro di no. Cremlino: sull'energia i nostri interessi e quelli americani "in questa fase coincidono" Financial Times: Mosca guadagna fino a 150 milioni al giorno dai rincari. Dr - facebook.com facebook