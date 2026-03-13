Petrolio a 110 dollari | inflazione alle porte serve

Il prezzo del petrolio ha superato i 110 dollari al barile, registrando un incremento del 50% rispetto ai valori precedenti allo scoppio delle ostilità il 28 febbraio 2026. La crescita dei costi delle materie prime si riflette sui mercati globali, con effetti diretti sui prezzi dei prodotti energetici e sulla spesa dei consumatori. L’aumento del greggio è stato osservato recentemente nei mercati internazionali.

Il petrolio ha superato la soglia psicologica dei 110 dollari al barile, segnando un aumento del 50% rispetto ai livelli registrati prima dello scoppio delle ostilità il 28 febbraio 2026. Questa impennata dei prezzi rischia di riaccendere l’inflazione, costringendo i decisori politici a intervenire immediatamente per evitare una ripetizione della crisi energetica vissuta quattro anni fa. L’aumento riguarda direttamente il costo alla pompa e le bollette domestiche, poiché la componente fiscale sui carburanti non è stata ancora bloccata come promesso in passato. La situazione richiede una risposta urgente da parte dell’esecutivo per sterilizzare gli incrementi fiscali e modificare il meccanismo di calcolo dell’energia elettrica basato sul prezzo marginale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Petrolio a 110 dollari: inflazione alle porte, serve Articoli correlati Leggi anche: Petrolio, vola oltre 110 dollari dopo attacchi a impianti in Iran Petrolio a 150 dollari: il Qatar preannuncia lo stop alle esportazioniIl prezzo del petrolio potrebbe schizzare fino a 150 dollari al barile se il conflitto in Iran si espande, secondo le proiezioni del ministro... The BIGGEST Stock Market Trap Since 2008 [Warning] Una selezione di notizie su Petrolio a 110 dollari inflazione alle... Discussioni sull' argomento Il petrolio vola oltre 110 dollari dopo gli attacchi agli impianti in Iran; Cina in rosso, crolla il Nikkei (-5,1%) mentre il petrolio vola a 110 dollari. Selloff sui Treasury; Il petrolio sale a oltre cento dollari a barile per la guerra in Iran; Previsioni Prezzo Petrolio e Gas Naturale: Stimoli Rialzisti Oltre i 110$ per il Greggio WTI. Trump ha annunciato che gli Stati Uniti torneranno temporaneamente a comprare petrolio russo. Ma ha negato la crisi dei prezzi, anzi: ha detto che con gli aumenti il suo Paese si sta arricchendo. Non tutti i cittadini statunitensi sembrano pensarla allo stesso m - facebook.com facebook Questa @matteorenzi è un’idiozia pura e semplice. La guerra in Iran sta aiutando Putin sia per la rimozione delle sanzioni, sia per il prezzo del petrolio e del gas e di conseguenza aiuta Trump e il tuo amico Kushner a imporre una capitolazione dell’Ucraina. N x.com