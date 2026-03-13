In aula, una donna ha dichiarato di sentirsi incomprese, parlando di un senso di vuoto che la sta travolgendo. Sono state mostrate anche foto di bambini, mentre lei ha affermato di essere stata definita un’assassina e una madre che uccide i propri figli, ma ha negato queste accuse. La donna ha concluso dicendo di non essere quella che le si attribuisce.

“ Sono stata anche descritta come un’assassina, come una madre che uccide i suoi figli, ma io non sono questo. Io non ho mai voluto fare del male ai miei figli ”. Lo ha detto Chiara Petrolini nelle dichiarazioni spontanee davanti ai giudici della Corte d’Assise di Parma, prima della requisitoria del pm. La 23enne è a processo con l’accusa di aver ucciso e seppellito i due figli neonati, il primo nato a maggio del 2023 e il secondo ad agosto del 2024, nel giardino della casa di famiglia a Vignale di Traversetolo, nel Parmense. In aula erano presenti anche i genitori dell’imputata: il padre si è commosso quando il procuratore ha mostrato la foto di uno due bambini, Angelo Federico, mentre la madre ha voltato la testa dall’altra parte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Petrolini piange: "Nessuno può capire il mio vuoto". In aula mostrate le foto dei bimbi

Articoli correlati

Neonati morti a Parma, Chiara Petrolini in aula: “Non sono una madre assassina. I bimbi non respiravano e li ho sepolti”Home > Cronaca > Neonati morti a Parma, Chiara Petrolini in aula: “Non sono una madre assassina.

Leggi anche: Roma-Juve: dal 3-1 al vuoto, la notte che solo un romanista può capire

Una selezione di notizie su Petrolini piange

Neonati morti a Parma, Chiara Petrolini in aula: Non sono una madre assassina. I bimbi non respiravano e li ho sepoltiLa villetta di Traversetolo (Foto LaPresse/Giovanna Pavesi) Sono stata descritta come un’assassina, come una ... msn.com

Neonati sepolti a Parma, Chiara Petrolini in aula: Non sono una madre assassinaSono stata anche descritta come un'assassina, come una madre che uccide i suoi figli, ma non sono questo. Io non ho mai voluto fare del male ai miei bambini. Sono le parole di Chiara Petrolini, che ... tg24.sky.it