Una petroliera russa, la Metagaz, si trova attualmente alla deriva nel Mediterraneo con a bordo gas e combustibili pesanti. La notizia ha portato a una riunione di emergenza a Palazzo Chigi, dove sono stati valutati i rischi legati alla posizione e alle condizioni dell'imbarcazione. Nessun dettaglio sulle eventuali cause o interventi immediati è stato reso noto.

Una petroliera russa, la Metagaz, trasporta gas e combustibili pesanti alla deriva nel Mediterraneo, scatenando una riunione di emergenza a Palazzo Chigi. La nave si trova attualmente nella zona SAR maltese, dove le autorità locali hanno imposto un perimetro di sicurezza di 5 miglia nautiche. Il vertice, presieduto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha riunito i ministri Tajani, Crosetto, Pichetto Fratin e Musumeci per valutare l’impatto immediato sulla sicurezza nazionale. Il Governo italiano ha confermato la propria disponibilità a fornire supporto operativo in attesa delle decisioni definitive delle autorità di La Valletta. L’urgenza operativa tra confini nazionali e rischi ambientali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Petroliera russa alla deriva: Meloni lancia allarme

Articoli correlati

Petroliera russa alla deriva nel Mediterraneo: allarme tra Linosa e Malta, vertice urgente a Palazzo ChigiLa petroliera russa «Arctic Metagaz» , carica di 900 tonnellate di gasolio e con due serbatoi di gas liquefatto a bordo , continua a spostarsi...

Petroliera russa alla deriva verso Lampedusa: allarme disastro ambientale, fiamme a bordo con 900 tonnellate di gasolioLAMPEDUSA – La “Arctic Metagaz”, una petroliera russa lunga 277 metri, gravemente danneggiata e ormai priva di equipaggio, vaga alla deriva sospinta...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Petroliera russa

Temi più discussi: Lampedusa, petroliera russa con gasolio e gas liquido alla deriva: rischio disastro ambientale; Metaniera russa alla deriva a 26 miglia da Linosa, si teme il disastro ecologico; Petroliera russa alla deriva si avvicina a Lampedusa: l'allarme del Tg1; Petroliera russa alla deriva si avvicina a Lampedusa. A bordo 900 tonnellate di gasolio.

Petroliera russa alla deriva tra Malta e Lampedusa: si teme il disastro ambientaleE’ emergenza nel Mediterraneo, dove la petroliera russa Arctic Metagaz è alla deriva tra Malta e Lampedusa. La nave, lunga 277 metri e carica di gas naturale liquefatto e priva di equipaggio, è alla d ... notizie.it

Arctic Metagaz, la petroliera russa carica di gas alla deriva si allontana da Lampedusa. Palazzo Chigi: «Monitoriamo insieme a Malta»Si starebbe allontanando dalle isole Pelagie l'Arctic Metagaz, la petroliera russa carica di 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di ... msn.com

Terminato il vertice a Palazzo Chigi sulla petroliera russa alla deriva vicino Lampedusa - facebook.com facebook

Petroliera «fantasma» russa alla deriva tra Lampedusa e Malta e senza equipaggio: a bordo gasolio e gas liquido x.com