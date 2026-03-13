Petroliera alla deriva a Lampedusa | situazione grave Ora arriva l’annuncio del governo italiano

Una petroliera russa danneggiata e senza equipaggio si muove nel Mediterraneo centrale, diretta verso le acque di Lampedusa. A bordo ci sono circa 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi con gas liquefatto. L’incidente ha provocato un allarme tra le autorità italiane, che hanno annunciato misure di emergenza per monitorare la situazione.

Una petroliera russa gravemente danneggiata e ormai priva di equipaggio sta facendo scattare l’allerta nel Mediterraneo centrale: l’unità, diretta verso le acque di Lampedusa, trasporta a bordo circa 900 tonnellate di gasolio e presenta anche due serbatoi con gas liquefatto. Il carico complessivo, secondo le informazioni disponibili, riguarda circa 61mila tonnellate di gas naturale liquefatto, elemento che rende la situazione particolarmente delicata sul piano della sicurezza. La nave è stata identificata come Artic Metagaz e, stando a quanto riportato da fonti governative, la vicenda è arrivata immediatamente ai massimi livelli istituzionali. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Petroliera alla deriva a Lampedusa: situazione grave. Ora arriva l’annuncio del governo italiano Articoli correlati Lampedusa, petroliera russa alla deriva: a bordo 900 tonnellate di gasolioUna petroliera russa gravemente danneggiata e senza equipaggio sta suscitando grande preoccupazione lungo le coste italiane, dirigendosi verso le... «Petroliera russa alla deriva si avvicina a Lampedusa, a bordo 900 tonnellate di gasolio». L'allarme del Tg1 (e il rischio ambientale)«Una petroliera russa alla deriva e senza equipaggio si avvicina alle acque di Lampedusa. Aggiornamenti e notizie su Petroliera alla deriva a Lampedusa... Temi più discussi: Petroliera carica di gasolio alla deriva: mezzi della Marina italiana pronti a intervenire; Metaniera russa alla deriva a 26 miglia da Linosa, si teme il disastro ecologico; Petroliera russa alla deriva si avvicina a Lampedusa. A bordo 900 tonnellate di gasolio; La petroliera russa alla deriva nel Canale spinta dalle correnti verso Lampedusa. Petroliera russa alla deriva nel Mediterrano, l'Italia offre supporto a Malta: vertice a ChigiVerticce a Palazzo Chigi per la vicenda della nave petroliera russa alla deriva nel Mediterraneo. Vi hanno partecipato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajan ... msn.com Arctic Metagaz, la petroliera russa carica di gas alla deriva si allontana da Lampedusa. Palazzo Chigi: «Monitoriamo insieme a Malta»Si starebbe allontanando dalle isole Pelagie l'Arctic Metagaz, la petroliera russa carica di 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di ... msn.com Terminato il vertice a Palazzo Chigi sulla petroliera russa alla deriva vicino Lampedusa - facebook.com facebook Petroliera «fantasma» russa alla deriva tra Lampedusa e Malta e senza equipaggio: a bordo gasolio e gas liquido x.com